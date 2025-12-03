Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze der Feuerwehr am Mittwoch

Ennepetal (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Linden-Loher Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass zwei PKW leicht beschädigt waren. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Zur Mittagszeit gegen 12:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Brandmelder in einem Industriebetrieb im Ortsteil Voerde alarmiert. Die Erkundung wurde durch die werkseigene Feuerwehr durchgeführt. Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden. Die Kräfte der Hauptwache mussten nicht tätig werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell