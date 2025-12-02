PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 01.12.2025 um 21:12 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Jahnstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eine deutliche Rauchentwicklung festgestellt. Die Wohnung wurde durch die Einsatzkräfte geöffnet und es wurden abgebrannte Pappreste auf der Herdplatte gefunden.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Feuerwehr Ennepetal war mit 8 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Der Einsatz war um 22:05 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 20:52

    FW-EN: Erstversorgung eines Patienten am Sonntagvormittag

    Ennepetal (ots) - Am Sonntagvormittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal zu einem First Responder Einsatz in den Röthelteich alarmiert. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs übernahm vor Ort die medizinische Erstversorgung eines Patienten. Bis der Rettungsdienst eintraf, stellten die Einsatzkräfte die Versorgung sicher. Anschließend übernahmen die Rettungsmittel die weitere Behandlung und den ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 06:53

    FW-EN: Verkehrsunfall in Parkhaus

    Ennepetal (ots) - Am 28.11.2025 um 21:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall in einem Parkhaus an der Voerder Straße alarmiert. Dort war ein Personenkraftwagen gegen eine Aussenwand gefahren. Die drei Insassen des Personenkraftwagens wurden vom Rettungsdienst versorgt und in das Helios-Klinikum Schwelm gebracht. Die Feuerwehr Ennepetal stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Anschließend wurde das Fahrzeug mit der ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 06:27

    FW-EN: Mehrere Ölspuren im Stadtgebiet

    Ennepetal (ots) - Am Freitag den 28.11.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölspuren im Stadtgebiet alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal rückte mit einem Hilfleistungslöschfahrzeug sowie mit einem Gerätewagen Gefahrgut zu den Ölspuren aus. Die Einsatzstellen befanden sich in der Kirchstraße, Bransel und Hangstraße Insgesamt waren 6 Einsatzkräfte von der Hauptwache Ennepetal im Einsatz. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren