Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 01.12.2025 um 21:12 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Jahnstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eine deutliche Rauchentwicklung festgestellt. Die Wohnung wurde durch die Einsatzkräfte geöffnet und es wurden abgebrannte Pappreste auf der Herdplatte gefunden.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Feuerwehr Ennepetal war mit 8 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Der Einsatz war um 22:05 Uhr beendet.

