FW-EN: Mehrere Ölspuren im Stadtgebiet

Ennepetal (ots) - Am 17.11.2025 um 08:40 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Rauchentwicklung im Gebäude in die Loher Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war vor und im Gebäude Brandgeruch wahrnehmbar. Ein Trupp unter Atemschutz bereitete umgehend einen Löschangriff vor und blieb vor dem Gebäude in Bereitstellung, zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Bei der weiteren Erkundung der ...

