FW-EN: Mehrere Ölspuren im Stadtgebiet
Ennepetal (ots)
Am Freitag den 28.11.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölspuren im Stadtgebiet alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal rückte mit einem Hilfleistungslöschfahrzeug sowie mit einem Gerätewagen Gefahrgut zu den Ölspuren aus. Die Einsatzstellen befanden sich in der Kirchstraße, Bransel und Hangstraße Insgesamt waren 6 Einsatzkräfte von der Hauptwache Ennepetal im Einsatz.
