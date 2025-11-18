PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ereignisreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 18.11.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Vielzahl an Einsätzen alarmiert. Gegen 11 Uhr Vormittags meldete eine aufmerksame Fußgängerin einen brennenden Mülleimer an einer Bushaltestelle in Milspe. Es handelte sich um einen Entstehungsbrand der durch die Einsatzkräfte vor Ort schnell abgelöscht werden konnte. Gegen 13 Uhr folgte eine erneute Alarmierung der Hauptwache durch die Kreisleitstelle Ennepe-Ruhr. Ein Anrufer meldete eine Betriebsmittelspur im Stadtgebiet. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle konnte durch die ausgerückten Einsatzkräfte schnell Entwarnung gegeben werden. Es konnten keine auslaufenden Betriebsmittel festgestellt werden. Um 15 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung. Mehrere Anrufer meldeten eine Betriebsmittelspur die sich über einen Großraum des Stadtteil Milspe erstreckte. Eine Spezialfirma wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort zur Beseitigung beauftragt. Parallel zum laufenden Einsatz, meldete eine Anwohnerin im Stadtteil Voerde einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung entsandte die Kreisleitstelle umgehend Einsatzkräfte der Hauptwache und der freiwilligen Feuerwehr Ennepetal zur Einsatzstelle. Vor Ort wurde die Bewohnerin der Wohneinheit angetroffen, die die Einsatzkräfte mit ersten wichtigen Informationen versorgte. Die Situation konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass der Einsatz nach ca.30 min beendet wurde.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

