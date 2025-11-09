PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Sonntag

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 09.11.2025, musste die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Gegen 09:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Kaminbrand in die Kölner Straße alarmiert. Vor Ort konnten weder ein Kaminbrand noch eine ungewöhnliche Rauchentwicklung festgestellt werden. Ein Tätigwerden der Feuerwehr war nicht erforderlich. Um 13:00 Uhr folgte ein Einsatz in einer Einrichtung An der Kirche. Dort hatte ein Bewohner Essen auf dem Herd vergessen, wodurch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera. Es waren keine weiteren Maßnahmen notwendig. Direkt im Anschluss wurde eine Ölspur im Bereich Strückerberg gemeldet. Die Einsatzkräfte kontrollierten den angegebenen Straßenabschnitt, konnten jedoch keine Verunreinigungen feststellen. Gegen 16:30 Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung im Bereich des Kruiner Tunnels gemeldet. Die Erkundung ergab, dass die Rauchentwicklung von einem nahegelegenen Erlebnisfeld stammte, auf dem Rauchkörper entzündet wurden. Nach Rücksprache mit dem Betreiber wurde das Abbrennen eingestellt. Um 17:00 Uhr löste in einer Unterkunft in der Lindenstraße ein Heimrauchmelder aus. Als Ursache konnte erhitztes Öl in einem Topf festgestellt werden. Die Feuerwehr leitete mithilfe eines Hochleistungslüfters Lüftungsmaßnahmen ein. Im Einsatz waren die Hauptwache sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal.

