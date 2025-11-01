Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Betriebsmittelspur zieht sich durch mehrere Ortsteile

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Freitagabend gegen 21:00 Uhr zu einer Betriebsmittelspur in die Kölner Straße alarmiert. Bei der anschließenden Erkundung stellte sich heraus, dass sich die Verunreinigung über mehrere Ortsteile erstreckte, darunter Milspe, Altenvoerde und Homberge. In der Neuenlander Straße konnte ein defektes Zustellerfahrzeug lokalisiert werden, das offenbar ursächlich für die Betriebsmittelspur im Stadtgebiet war. Das Fahrzeug wurde gesichert und der Polizei übergeben. Zur fachgerechten Beseitigung der Betriebsmittel wurde ein Spezialunternehmen hinzugezogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die betroffenen Bereiche durch das Aufstellen von Warnschildern ab, um eine Gefährdung für den Straßenverkehr zu vermeiden.

