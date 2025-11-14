PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 14.11.2025 ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle im Ennepetaler Stadtgebiet. Gegen 12:45 Uhr war ein Kraftrad auf der L699 von der Fahrbahn abgekommen und in ein Feld gestürzt. Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst betreut und das Kraftrad wurde geborgen und abgeschleppt. Der Einsatz dauerte ca. 30 Minuten. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug im Einsatz, sowie einem Rettungswagen.

Um 14:22 Uhr rückten die Kräfte der Feuerwehr erneut zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Voerder Straße/Neustraße aus. Vor Ort waren insgesamt 4 PKW in dem Unfall verwickelt. Eine Person musste rettungsdienstlich versorgt werden. Betriebsmittel wurden seitens der Feuerwehr abgestreut und aufgenommen, an einem PKW wurde die Batterie abgeklemmt, die Kreuzung wurde für die Dauer der Maßnahmen teilweise gesperrt. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug der Hauptamtlichen Wache im Einsatz, sowie ein Rettungswagen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

