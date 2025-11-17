Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 17.11.2025 um 08:40 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Rauchentwicklung im Gebäude in die Loher Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war vor und im Gebäude Brandgeruch wahrnehmbar. Ein Trupp unter Atemschutz bereitete umgehend einen Löschangriff vor und blieb vor dem Gebäude in Bereitstellung, zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Bei der weiteren Erkundung der Einsatzstelle konnte ein brennender Mülleimer auf einer Trasse festgestellt werden, der von Bewohnern des Hauses schon selbstständig gelöscht wurde. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnungen im Gebäude auf Brandrauch und lüftete den Treppenraum. Der Einsatz konnte um 09:42 Uhr beendet werden.

Um 11:18 Uhr wurde die hauptamtliche Wache in die Egerstarße zu einem größeren Ölfleck auf dem Parkstreifen gerufen. Der Ölfleck wurde mit Bindemittel abgebunden und das kontaminierte Bindemittel der Entsorgung zugeführt.

Um 11:35 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zu einer Betriebsmittelspur in die Milsper Straße alarmiert. Die ca. 100m lange Betriebsmittelspur wurde mit Bindemittel abgestreut und abgebunden. Der Einsatz konnte um 12:17 Uhr beendet werden.

