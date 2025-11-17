PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 17.11.2025 um 08:40 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Rauchentwicklung im Gebäude in die Loher Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war vor und im Gebäude Brandgeruch wahrnehmbar. Ein Trupp unter Atemschutz bereitete umgehend einen Löschangriff vor und blieb vor dem Gebäude in Bereitstellung, zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Bei der weiteren Erkundung der Einsatzstelle konnte ein brennender Mülleimer auf einer Trasse festgestellt werden, der von Bewohnern des Hauses schon selbstständig gelöscht wurde. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnungen im Gebäude auf Brandrauch und lüftete den Treppenraum. Der Einsatz konnte um 09:42 Uhr beendet werden.

Um 11:18 Uhr wurde die hauptamtliche Wache in die Egerstarße zu einem größeren Ölfleck auf dem Parkstreifen gerufen. Der Ölfleck wurde mit Bindemittel abgebunden und das kontaminierte Bindemittel der Entsorgung zugeführt.

Um 11:35 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zu einer Betriebsmittelspur in die Milsper Straße alarmiert. Die ca. 100m lange Betriebsmittelspur wurde mit Bindemittel abgestreut und abgebunden. Der Einsatz konnte um 12:17 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 20:46

    FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am 14.11.2025 ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle im Ennepetaler Stadtgebiet. Gegen 12:45 Uhr war ein Kraftrad auf der L699 von der Fahrbahn abgekommen und in ein Feld gestürzt. Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst betreut und das Kraftrad wurde geborgen und abgeschleppt. Der Einsatz dauerte ca. 30 Minuten. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug im Einsatz, sowie ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 21:27

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Sonntag

    Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 09.11.2025, musste die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Gegen 09:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Kaminbrand in die Kölner Straße alarmiert. Vor Ort konnten weder ein Kaminbrand noch eine ungewöhnliche Rauchentwicklung festgestellt werden. Ein Tätigwerden der Feuerwehr war nicht erforderlich. Um 13:00 Uhr folgte ein Einsatz in einer ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 07:12

    FW-EN: Betriebsmittelspur zieht sich durch mehrere Ortsteile

    Ennepetal (ots) - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Freitagabend gegen 21:00 Uhr zu einer Betriebsmittelspur in die Kölner Straße alarmiert. Bei der anschließenden Erkundung stellte sich heraus, dass sich die Verunreinigung über mehrere Ortsteile erstreckte, darunter Milspe, Altenvoerde und Homberge. In der Neuenlander Straße konnte ein defektes Zustellerfahrzeug lokalisiert werden, das offenbar ursächlich für die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren