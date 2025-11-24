Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr Ennepetal - Einsätze am Montag

Ennepetal (ots)

Ennepetal, 24.11.2025 - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Montag im Tagesverlauf zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Im gesamten Stadtgebiet kam es zu mehreren Ölspuren, die eine Gefährdung für den Straßenverkehr darstellten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die betroffenen Bereiche durch das Aufstellen von Warnschildern ab. Zur fachgerechten Reinigung der verschmutzten Fahrbahnen wurde ein Spezialunternehmen hinzugezogen. Gegen 11:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Ortsteil Oberbauer alarmiert. Die Brandmeldeanlage hatte bestimmungsgemäß aufgrund von Arbeiten an einer Heizungsanlage ausgelöst. Weitere Maßnahmen waren seitens der Hauptwache nicht erforderlich, da die Werkfeuerwehr des Unternehmens die Einsatzstelle übernahm.

