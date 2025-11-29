Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall in Parkhaus

Ennepetal (ots)

Am 28.11.2025 um 21:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall in einem Parkhaus an der Voerder Straße alarmiert. Dort war ein Personenkraftwagen gegen eine Aussenwand gefahren. Die drei Insassen des Personenkraftwagens wurden vom Rettungsdienst versorgt und in das Helios-Klinikum Schwelm gebracht. Die Feuerwehr Ennepetal stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Anschließend wurde das Fahrzeug mit der maschinellen Zugeinrichtung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges aus dem Parkhaus gezogen und einem Abschleppunternehmer übergeben. Vor Ort waren die Hauptwache, der Löschzug 1 sowie die Löscheinheit 2 Für die insgesamt 18 eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Ennepetal endete der Einsatz um 23:02 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell