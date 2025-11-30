FW-EN: Erstversorgung eines Patienten am Sonntagvormittag
Ennepetal (ots)
Am Sonntagvormittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal zu einem First Responder Einsatz in den Röthelteich alarmiert. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs übernahm vor Ort die medizinische Erstversorgung eines Patienten. Bis der Rettungsdienst eintraf, stellten die Einsatzkräfte die Versorgung sicher. Anschließend übernahmen die Rettungsmittel die weitere Behandlung und den Transport.
