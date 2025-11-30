FW-EN: Erstversorgung eines Patienten am Sonntagvormittag

Ennepetal (ots) - Am 28.11.2025 um 21:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall in einem Parkhaus an der Voerder Straße alarmiert. Dort war ein Personenkraftwagen gegen eine Aussenwand gefahren. Die drei Insassen des Personenkraftwagens wurden vom Rettungsdienst versorgt und in das Helios-Klinikum Schwelm gebracht. Die Feuerwehr Ennepetal stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Anschließend wurde das Fahrzeug mit der ...

