Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrgast stürzt in Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.12.2025, gegen 09.15 Uhr, soll eine 51-jährige Frau durch ein abruptes Bremsmanöver eines Fahrers eines Linienbusses im Bus gestürzt sein.

Der Bus war auf der Linie 7 in Richtung Salzert unterwegs und befuhr die Weinbrenner Straße in Richtung Basler Straße / Baumgartnerstraße. Vor der Kreuzung soll sich der Busfahrer zum Abbiegen zunächst nach rechts in die Basler Straße eingeordnet haben. Er bemerkte wohl seinen Fehler, habe abrupt abgebremst und sich auf die Fahrspur geradeaus in Richtung Baumgartnerstraße eingeordnet. Dabei sei die 51-Jährige im Bus gestürzt. Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht. Im Bus sollen sich weitere Fahrgäste befunden haben. Zur weiteren Abklärung des Vorfalles mögen sich diese Fahrgäste bitte mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein in Verbindung setzen. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

