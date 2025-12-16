PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrgast stürzt in Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.12.2025, gegen 09.15 Uhr, soll eine 51-jährige Frau durch ein abruptes Bremsmanöver eines Fahrers eines Linienbusses im Bus gestürzt sein.

Der Bus war auf der Linie 7 in Richtung Salzert unterwegs und befuhr die Weinbrenner Straße in Richtung Basler Straße / Baumgartnerstraße. Vor der Kreuzung soll sich der Busfahrer zum Abbiegen zunächst nach rechts in die Basler Straße eingeordnet haben. Er bemerkte wohl seinen Fehler, habe abrupt abgebremst und sich auf die Fahrspur geradeaus in Richtung Baumgartnerstraße eingeordnet. Dabei sei die 51-Jährige im Bus gestürzt. Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht. Im Bus sollen sich weitere Fahrgäste befunden haben. Zur weiteren Abklärung des Vorfalles mögen sich diese Fahrgäste bitte mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein in Verbindung setzen. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 12:04

    POL-FR: Titisee-Neustadt, Seerundweg: Fahrzeug rutscht Hang hinab

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 02:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer den Seerundweg in Titisee in westlicher Richtung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte er, auf Höhe einer Grundstückseinfahrt die Aussicht auf den See zu genießen. Hierbei fuhr er jedoch zu weit vor, in der Folge rutschte das Fahrzeug ca. vier Meter den Hang ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:22

    POL-FR: Schopfheim/ Wiechs: BMW im Rebacker beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 12.12.2025 zwischen 15.00 Uhr und 23.00 Uhr wurde im Rebacker, Höhe Hausnummer 37, ein BMW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden an der hinteren linken Tür der Fahrerseite beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:21

    POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Mercedes in der Blasistraße angefahren - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag, 15.12.2025 um 11.45 Uhr einen in der Blasistraße, Höhe Hausnummer 39, geparkten Mercedes. Der Sachschaden im Bereich des hinteren Stoßfängers beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren