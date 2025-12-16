Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.12.2025, gegen 10.50 Uhr, kam es in der Tumringer Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Dabei wurde der 82-jährige Radfahrer schwer verletzt. Beide befuhren die Tumringer Straße von der Innenstadt kommend in Richtung Tumringen und der Radfahrer wollte nach links zu einem Haus abbiegen. Hierbei verlangsamte er seine Geschwindigkeit. Eine hinter ihm fahrende 65-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Radfahrer auf, welcher auf die Fahrbahn stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell