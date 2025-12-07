PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Ruschberg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 05.12.25, 16:00 Uhr und Samstag, 06.12.25, 09:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Breitenweg 3 in Ruschberg. Vor dem Anwesen wurde ein abgestelltes Fahrzeug durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
Tel: 06783/9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier

