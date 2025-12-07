POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Birkenfeld (ots) - Am Samstag, 06.12.2025, gg. 18.00 Uhr, parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen schwarzen Seat Kombi in der Achtstraße in Birkenfeld auf dem Parkstreifen gegenüber der Eisdiele. Als der Mann gegen 22.00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Unfallschaden an der Fahrzeugfront fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug, das vor dem Seat geparkt war, beim Rangieren gegen den Pkw des Geschädigten ...

