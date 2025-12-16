Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Neuenburg: Kleintransporter verkeilt sich auf Autobahn unter Sattelauflieger - ein Schwerverletzter

Am Montag, 15.12.20205, gegen 11.35 Uhr, verkeilte sich bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A 5 ein Kleintransporter unter einem Sattelauflieger, wobei der 46-jährige Fahrer des Kleintransporters schwer verletzt wurde.

Ein 40-jährige Fahrer des Sattelzuges und ein 46-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhren die rechte Fahrspur der Autobahn A 5 in Richtung Freiburg, als der Fahrer des Sattelzuges in Höhe des Autobahndreiecks Neuenburg aufgrund eines Rückstaus bis zum Stillstand abbremsen musste. Dies bemerkte der Fahrer des Kleintransporters wohl zu spät und fuhr auf das Heck des Sattelaufliegers auf. Dabei verkeilte sich der Transporter unter dem Auflieger. Mit schweren Verletzungen wurde der Fahrer des Kleintransporters vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleintransporter wie auch der Sattelzug mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn kurzfristig gesperrt. Ab 12.45 Uhr bis gegen 18.15 Uhr war aufgrund der Bergung des Sattelzuges nur eine einspurige Verkehrsführung möglich.

