Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Spiegelstreifer im Gegenverkehr- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, soll es gegen 15:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem weißen Mercedes Vito und einem schwarzen VW Bus auf der K6567 zwischen Schwerzen und Wutöschingen gekommen sein. Dabei wurde der Spiegel des Vitos beschädigt. Der Sachschaden beträgt ungefähr 300 Euro. Während der 21-jährige Mercedesfahrer nach der Kollision wendete und zur Unfallstelle zurückfuhr, entfernte sich der VW Bus unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführenden geben können. Der Polizeiposten Wutöschingen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

