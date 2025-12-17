Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kiechlinsbergen: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zu gleich zwei Wohnungseinbrüchen kam es im Laufe des Freitags, 12.12.2025, in der Tennenbachstraße in Kiechlinsbergen.

Im ersten Fall verschafften sich Unbekannte mit Hilfe eines unbekannten Hebelwerkzeuges gewaltsam Zutritt über eine Terassentüre in ein Wohnanwesen. Die Täterschaft duchsuchte augenscheinlich das gesamte Erdgeschoss nach Wertgegenständen und verließ anschließend wohl ohne Beute den Tatort.

Bei einem weiteren Objekt ebenfalls in der Tennenbachstraße versuchten Unbekannte erneut mit einem Hebelwerkzeug die Hauseingangstüre und ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gewaltsam zu öffnen. Dies gelang wohl nicht, sodass die Täterschaft die Örtlichkeit in der Folge ohne Diebesgut verließen.

Näheres zu der Täterschaft ist bislang nicht bekannt.

Ob hinsichtlich der beiden Einbrüche ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Emmendingen (Tel: 07641 582-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen im Laufe des Freitages, 12.12.2025, im Bereich der Tennenbachstraße gemacht haben.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell