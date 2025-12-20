Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Hessental: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitag gegen 19:45 Uhr kam es an der Kreuzung Karl-Kurz-Straße / Eberhard-Heim-Straße zu einem Unfall. Ein 56-jähriger VW-Fahrer übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 63-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden belief sich auf ca. 1.200 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 08:30 und 19:30 Uhr brachen Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung in der Einkornstraße ein und durchsuchten diese. Nach derzeitigem Stand wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Wolpertshausen: Unfall an der Anschlussstelle

Am Freitag gegen 20:20 Uhr kam es im Bereich der Autobahnanschlussstelle Ilshofen/Wolpertshausen zur Autobahn A 6 zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger BMW-Fahrer kam aus Richtung Wolpertshausen und wollten nach links auf die Auffahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 25-jährigen BMW-Fahrer, welcher den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der 25-jährige wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

