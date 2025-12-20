Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Aalen (ots)

Seit gegen 10:30 Uhr wird aus einem Seniorenheim in Murrhardt ein ca. 85 jähriger Mann vermisst. Dieser ist eigentlich auf einen Rollator angewiesen, ist aber ohne diesen unterwegs. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Zurzeit ist die Polizei auch mit einem Hubschrauber auf der Suche nach dem Mann. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell