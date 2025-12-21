PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle in Gerabronn und Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Gerabronn: Unfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem VW Multivan die Robert-Bosch-Straße und bog nach links in Richtung Michelbach ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 19-Jährigen der mit seinem Fiat unterwegs war. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 EUR.

Schwäbisch Hall: Betrunken Unfall verursacht

Gegen 04:15 Uhr befuhr am Sonntag ein 22-Jähriger mit seinem Seat den Schlichtweg. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei ordnungsgemäß geparkte Pkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

