Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Bettringen, Einbrüche in Neuler

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Brand in Bettringen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstagabend gegen 20:40 Uhr zu einem Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses in der Lindenhofstraße. Das Feuer griff in der Folge auch auf das Dach und das restliche Gebäude über, bevor es durch die Feuerwehr, die mit 58 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden konnte. Die Höhe des Sachschadens an dem derzeit unbewohnten Haus ist bislang noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Neuler: Drei Einbrüche in Wohnhäuser

Zwischen 15:30 und 22:30 Uhr brachen am Samstag bislang unbekannte Täter in drei Wohnhäuser in Neuler ein. Es wurde Bargeld, Münzen sowie zwei Paar Schuhe entwendet. Zwei Tatorte waren in der Hohenstaufenstraße, der Dritte in der Fichtenstraße.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961 9300 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell