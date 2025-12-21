PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Bettringen, Einbrüche in Neuler

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Brand in Bettringen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstagabend gegen 20:40 Uhr zu einem Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses in der Lindenhofstraße. Das Feuer griff in der Folge auch auf das Dach und das restliche Gebäude über, bevor es durch die Feuerwehr, die mit 58 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden konnte. Die Höhe des Sachschadens an dem derzeit unbewohnten Haus ist bislang noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Neuler: Drei Einbrüche in Wohnhäuser

Zwischen 15:30 und 22:30 Uhr brachen am Samstag bislang unbekannte Täter in drei Wohnhäuser in Neuler ein. Es wurde Bargeld, Münzen sowie zwei Paar Schuhe entwendet. Zwei Tatorte waren in der Hohenstaufenstraße, der Dritte in der Fichtenstraße.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961 9300 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 12:37

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle in Gerabronn und Schwäbisch Hall

    Aalen (ots) - Gerabronn: Unfall mit Sachschaden Am Freitag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem VW Multivan die Robert-Bosch-Straße und bog nach links in Richtung Michelbach ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 19-Jährigen der mit seinem Fiat unterwegs war. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 21:14

    POL-AA: Ostalbkreis: Mit PKW in den Gegenverkehr geraten

    Aalen (ots) - Gem. Hüttlingen - Sulzdorf: Mit PKW in den Gegenverkehr geraten Am Samstagabend gegen 17:50 Uhr befuhr eine 82-Jährige die Kreisstraße von Hüttlingen in Richtung Sulzdorf mit ihrem PKW Ford. Kurz vor Sulzdorf geriet sie in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem entgegenkommenden PKW VW, der von einem 64-Jährigen gelenkt wurde, zusammen. Das Auto der ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 16:26

    POL-AA: UPDATE Murrhardt: Vermisster aufgefunden

    Aalen (ots) - Der Vermisste konnte durch den Polizeihubschrauber unweit des Seniorenheim in einem Garten liegend lokalisiert und in der Folge an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Suche ist somit beendet Ursprüngliche Meldung: Murrhardt: Vermisstensuche mit Hubschrauber Seit gegen 10:30 Uhr wird aus einem Seniorenheim in Murrhardt ein ca. 85 jähriger Mann vermisst. Dieser ist eigentlich auf einen Rollator ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren