Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entsorgen entwendete Handtasche an der L492 - Meldung -2-

Meckenheim (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 sucht weiterhin Zeugen nach einem Einbruch am vergangenen Freitag (05.12.2025) in Meckenheim (siehe Pressemeldung vom 08.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6174447).

Die Täter hatten neben Goldschmuck und einer Uhr auch eine Handtasche entwendet, in der sie vermutlich die entwendeten Gegenstände verstaut hatten.

Die Tasche konnte etwa sechs Kilometer vom Tatort entfernt an der L492 kurz vor der Abfahrt Richtung Berg auf einem Feld gefunden werden. Augenscheinlich wurde sie von den Tätern dort entsorgt.

Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug in den Abendstunden des 05.12.2025 an der L492 nimmt die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228-150 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

