Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Meckenheim (ots)

Nach einem Einbruch am Freitag (05.12.2025) im Sperberweg in Meckenheim-Altendorf bittet das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei um Hinweise.

In der Zeit von 17:15 Uhr bis 20:30 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter über die rückwärtige Terassentür des freistehenden Einfamilienhauses Zutritt ins Objekt und durchwühlten diverse Schubladen und Kommoden im Obergeschoss. Bei der Tat entwendeten die Täter Goldschmuck, insbesondere Halsketten und eine schwarze Pulsar-Uhr. Anschließend entfernten sich die Täter unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

