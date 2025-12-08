Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dottendorf: Versuchter Handtaschenraub - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

Keine Beute machte ein bislang unbekannter Mann am Samstagnachmittag (16.12.2024) bei einem versuchten Handtaschenraub in Bonn-Dottendorf.

Zur Tatzeit gegen 15:15 Uhr hatte die 71-jährige Geschädigte gerade die Straßenbahn der Linie 62 aus Bonn-Oberkassel kommend an der Haltestelle Quirinusplatz verlassen, in der sich auch der Tatverdächtige befunden hatte. Als die Seniorin gerade die Stephanstraße entlang ging, versuchte der Unbekannte sie unvermittelt von hinten zu Boden zu ringen und riss am Schulterband ihrer Handtasche. Die 71-Jährige konnte sich auf den Beinen halten, schrie laut um Hilfe und lief in Richtung eines Passanten. Der Tatverdächtige rannte in Richtung Kessenicher Straße davon. Er kann bislang wie folgend beschrieben werden: Etwa 30 Jahre alt - ca. 1,75-1,80 m groß - schlanke Statur - gepflegtes Erscheinungsbild - auffällig langes Gesicht - längliche, hellbrauner Ziegenbart - hellbraunes, gelocktes Haar - schwarzes Oberteil mit Kapuze - Schwarze Jogginghose mit weißen Streifen - schwarzer Rucksack.

Die Tat wurde gegen 15:50 Uhr bei einer Polizeiwache angezeigt. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem der Tatverdächtige in der Straßenbahn oder zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

