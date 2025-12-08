PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Auerberg: 53-jähriger Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (08.12.2025) ist ein 53-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Zur Unfallzeit gegen 11:00 Uhr hatte ein 83-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Kölnstraße rangiert. Der Mann führ dabei gegen den geparkten Pkw eines 53-Jährigen, der sich gerade hinter seinem Auto aufgehalten hatte. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge geriet er unter seinen Pkw und wurde kurzzeitig eingeklemmt. Dabei zog sich der 53-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall war auch ein weiteres geparktes Auto beschädigt worden, in dem eine 46-jährige Frau auf dem Beifahrersitz saß, die leicht verletzt wurde.

Bei der Unfallaufnahme kam auch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln zum Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden vom Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

Weitere Meldungen: Polizei Bonn
