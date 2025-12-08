Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte versuchen in ein Einfamilienhaus in Alfter einzubrechen - Wer kennt diese Männer?

Alfter (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss öffentlich nach zwei mutmaßlichen Einbrechern.

Die zwei unbekannten Tatverdächtigen sollen am 15.11.25 zwischen 20 Uhr und 21 Uhr versucht haben, die rückseitigen Türen eines Einfamilienhauses in Alfter aufzuhebeln. Nachdem sie durch eine aufmerksame Nachbarin bemerkt wurden, flüchteten sie vom Tatort.

Am Vortag wurden ebenfalls zwei unbekannte Männer in unmittelbarer Nähe zum Tatort beobachtet, die auf Ansprache eines Nachbarn flüchteten.

Die Bilder der verdächtigen Männer sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/188498.

Wer Angaben zur Identität des Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell