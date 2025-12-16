Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar-Rielingshausen: Gartengeräte aus Pickup gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter hebelten am Montag (15.12.2025) zwischen 14.40 Uhr und 16.00 Uhr die Laderaumabdeckung eines Ford Pickups auf, der in der Backnanger Straße in Rielingshausen geparkt war. Im Laderaum waren Gartengeräte im Wert von insgesamt etwa 8.000 Euro gelagert, die die Diebe entwendeten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell