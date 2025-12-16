POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Hermannstraße

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich weil sie gesundheitlich nicht in der Lage war ihren Ford sicher zu führen, war eine 86 Jahre alte Frau am Sonntagabend (14.12.2025) in Weissach in der Bahnhofstraße und auf der Kreisstraße 1018 zwischen Weissach und Flacht in zwei Unfälle verwickelt. Nahezu zeitgleich gingen am Sonntag gegen 19.40 Uhr Anrufe bei der Polizei ein, da es ...

mehr