PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Hermannstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand am Montag (15.12.2025) zwischen 13.10 Uhr und 15.00 Uhr in der Hermannstraße in Kornwestheim bei einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front eines am Straßenrand abgestellten Opel. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313- 0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:05

    POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nach einer Unfallflucht, die sich am Montag (15.12.2025) zwischen 08.00 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz der Hochschule in der Reuteallee in Ludwigsburg ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Audi und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:40

    POL-LB: Möglingen: Einbruch in Wohnung

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag (15.12.2025) zwischen 11.00 Uhr und 17.40 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung im Uhlandweg in Möglingen ein. Der Täter hebelte die Terrassentür auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Anschließend durchsuchte er die gesamte Wohnung und stahl Bargeld sowie Uhren im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:53

    POL-LB: Weissach: 86 Jahre alte Autofahrerin hinterlässt 70.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich weil sie gesundheitlich nicht in der Lage war ihren Ford sicher zu führen, war eine 86 Jahre alte Frau am Sonntagabend (14.12.2025) in Weissach in der Bahnhofstraße und auf der Kreisstraße 1018 zwischen Weissach und Flacht in zwei Unfälle verwickelt. Nahezu zeitgleich gingen am Sonntag gegen 19.40 Uhr Anrufe bei der Polizei ein, da es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren