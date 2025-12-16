POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Hermannstraße
Ludwigsburg (ots)
Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand am Montag (15.12.2025) zwischen 13.10 Uhr und 15.00 Uhr in der Hermannstraße in Kornwestheim bei einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front eines am Straßenrand abgestellten Opel. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313- 0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.
