Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (15.12.2025) zwischen 11.00 Uhr und 17.40 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung im Uhlandweg in Möglingen ein. Der Täter hebelte die Terrassentür auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Anschließend durchsuchte er die gesamte Wohnung und stahl Bargeld sowie Uhren im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

