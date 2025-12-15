Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (13.12.2025) sprengten noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, der im Eichholzer Täle in Sindelfingen nahe eines Vereinsheims aufgestellt war. Durch die Wucht der Detonation wurden Teile des Automaten bis in einen Umkreis von 20 Metern drumherum verteilt. Die Diebe stahlen nahezu alle enthaltenen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld, das sich im Automaten befunden hatte. Der genaue Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen.

