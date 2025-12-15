PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Restaurant

Ludwigsburg (ots)

Gegen 3.00 Uhr am Samstagmorgen (13.12.2025) brachen noch unbekannte Täter mutmaßlich über eine Terrassentür in ein Restaurant in der Schönaicher Straße in Böblingen ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter lediglich einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

