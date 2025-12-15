Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf der L 1100

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Pkw-Lenker fuhr am Samstag (13.12.2025) gegen 15.00 Uhr die Landesstraße 1100 von Ludwigsburg in Marbach am Neckar entlang, als er aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe eines Sportplatzes auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine 41 Jahre alte VW-Lenkerin, die dem Unbekannten dort entgegenkam, musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei touchierte sie eine Leitplanke. Der unbekannte Pkw-Lenker setzte unterdessen seine Fahrt in Richtung Marbach am Neckar fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

