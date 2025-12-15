Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand in Wohnunterkunft

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Montagmorgen (15.12.2025) gegen 04:10 Uhr in die Farbstraße nach Bietigheim aus, nachdem Anwohner einer Wohnunterkunft eine Rauchentwicklung aus einem Zimmer gemeldet hatten. Die alarmierten Wehrkräfte öffneten das Zimmer des Wohncontainers uns stellten eine strake Rauchentwicklung sowie offene Flammen fest. Diese konnten daraufhin rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befanden sich keine Personen im Zimmer. Es wurde lediglich das betroffene Zimmer in Mitleidenschaft gezogen, hierbei entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

