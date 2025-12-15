PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Snackautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (12.12.2025) 21:50 Uhr und Samstag (13.12.2025) 01:20 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Winnender Straße in Affalterbach einen Snack-Automaten auf. Die Täter hatten es aber nicht auf die Snacks, sondern auf das enthaltene Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro abgesehen. Der entstandene Sachschaden am Automaten wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

