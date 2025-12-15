Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte sprühen in der Innenstadt linke Parolen und Symbole

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag (12.12.2025) auf Samstag (13.12.2025) besprühten noch unbekannte Täter die Ludwigsburger Innenstadt mit politisch motivierten Parolen und Zeichen. Vermutlich begannen die Täter im Bereich des Reithausplatzes und führten die Sachbeschädigungen dann von der Kirchstraße über die Lindenstraße, die Körnerstraße bis in die Asperger Straße fort. Die Unbekannten besprühten Blumentöpfe und -kübel, Gebäudefassaden, eine Fensterscheibe sowie ein Verkehrszeichen mit linker Symbolik. Mit überwiegend schwarzer Farbe hinterließen sie unter anderem das "Hammer und Sichel"-Symbol und "ACAB". Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf einen fünfstelligen Betrag beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit dem Staatsschutz der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

