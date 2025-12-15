PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach handgreiflicher Auseinandersetzung auf dem Weihnachtsmarkt gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gegen 20.45 Uhr ereignete sich am Sonntag (14.12.2025) eine handgreifliche Auseinandersetzung auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt, auf dem Fußweg südlich der Stadtkirche. Aus noch ungeklärten Gründen war es zwischen einem noch unbekannten Mann und zwei Männern im Alter von 25 und 26 Jahren zu einem Gerangel gekommen. Dabei soll der Unbekannte zunächst den einen und anschließend den zweiten Geschädigten zu Boden geschlagen haben, ehe er in Begleitung zweier Frauen die Flucht in Richtung Marktplatz ergriff. Der 25- und der 26-Jährige wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters.

Dieser wird als etwa 20 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß mit schulterlangem schwarzem Haar, das mit einem Haarreif zurückgehalten wurde, beschrieben. Er soll sportlich gebaut sein und trug eine schwarze Bomberjacke. Eine der beiden Begleiterinnen trug einen weißen Mantel.

Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt unter der Tel. 07141 18-5353 sowie per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

