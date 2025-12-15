Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: mehrere Weihnachtsbäume gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl zwischen Freitag (12.12.2025) 19:00 Uhr und Samstag (13.12.2025) 09:00 Uhr in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen an der Enz geben können. Noch unbekannte Täter stiegen mutmaßlich über einen Bauzaun um auf eine Parkfläche zu gelangen. Auf dieser befand sich ein eingerichteter Weihnachtsbaumverkauf. Dort entwendeten die Unbekannten nach derzeitigem Ermittlungsstand insgesamt 20 Weihnachtsbäume. Die fünf kleineren Christbäume sowie die 15 größeren Bäume haben einen Wert von über 800 Euro, der Sachschaden am Bauzaun wird auf rund 25 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

