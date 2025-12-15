PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht in der Daimlerstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand am Freitag (12.12.2025) gegen 20:40 Uhr bei einer Unfallflucht in der Daimlerstraße in Schwieberdingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte mutmaßlich beim Abbiegen von der Daimlerstraße in die Robert-Bosch-Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Lkw gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

