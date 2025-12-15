Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Polizei verzeichnet zahlreiche Einbrüche

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg verzeichnete am vergangenen Wochenende zahlreiche Einbrüche im Landkreis Ludwigsburg.

Zwischen Sonntag (07.12.2025), 16.45 Uhr und Sonntag (14.12.2025), 11.00 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus östlich der Lichtenbergstraße im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck ein. Die Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses ein und durchwühlten das Interieur. Gestohlen wurden unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

In Ingersheim trieben Einbrecher zwischen Montag (08.12.2025), 12.00 Uhr und Sonntag (14.12.2025), 13.00 Uhr in der Forststraße ihr Unwesen. Auch hier gelangten die Täter gewaltsam in ein Wohnhaus und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Westlich der Schillerstraße in Tamm hatten es Einbrecher am Samstag (13.12.2025) zwischen 16.50 Uhr und 17.30 Uhr auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Die noch unbekannten Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Haus einzubrechen und Beute im Wert von mehreren Tausend Euro zu machen.

Über eine Terrassentür gelangten noch unbekannte Täter am Samstag (13.12.2025) zwischen 13.15 Uhr und 18.15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Friedrichstraße in Tamm. Nachdem sie dort Schmuck und Bargeld stahlen, begaben sich die Einbrecher über das Treppenhaus in eine Wohnung im Obergeschoss, wo sie jedoch nichts entwendeten.

Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr nutzen Einbrecher am Samstag (13.12.2025) die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Einfamilienhaus in der Rechbergstraße in Pleidelsheim einzubrechen. Auch hier hatten es die Täter auf Schmuck abgesehen.

Mutmaßlich ohne Beute zu machen, brachen noch unbekannte Täter am Samstag (13.12.2025) zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr in eine Wohnung in der Sudentenstraße in Bietigheim-Bissingen ein. Sie hinterließen an einem Fenster einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Noch unbekannte Täter brachen am Samstag (13.12.2025) zwischen 14.15 Uhr und 23.20 Uhr in ein zwischen Panorama- und Ludwigstraße gelegenes Einfamilienhaus in Gerlingen ein. Die Einbrecher stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Ebenfalls auf Schmuck abgesehen hatten es Einbrecher in Markgröningen, die sich zwischen Donnerstag (11.12.2025) und Sonntag (14.12.2025), 20.30 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Maybachstraße verschafften.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de.

Bitte beachten Sie auch die bereits am Wochenende veröffentlichten Pressemitteilungen zu weiteren Einbrüchen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sowie unser Einbruchsradar auf Facebook unter folgenden Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1179813970989730&set=pb.100068834155726.-2207520000

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell