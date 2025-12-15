Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Sonntag (14.12.2025) zwischen 16.30 Uhr und 22.30 Uhr im Sindelfinger Norden ihr Unwesen. Die Einbrecher verschafften sich widerrechtlich Zutritt in eine Erdgeschosswohnung, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten Elektronikzubehör im Wert von etwa 75 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

