Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: 86 Jahre alte Autofahrerin hinterlässt 70.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie gesundheitlich nicht in der Lage war ihren Ford sicher zu führen, war eine 86 Jahre alte Frau am Sonntagabend (14.12.2025) in Weissach in der Bahnhofstraße und auf der Kreisstraße 1018 zwischen Weissach und Flacht in zwei Unfälle verwickelt. Nahezu zeitgleich gingen am Sonntag gegen 19.40 Uhr Anrufe bei der Polizei ein, da es auf der K 1018 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr und in der Bahnhofstraße in Weissach zu einer Unfallflucht gekommen war. Nachdem die Streifenwagenbesatzungen beide Unfallörtlichkeiten erreicht hatten, bestand bald die Vermutung, dass es zwischen den Unfällen einen Zusammenhang geben dürfte. Die derzeitigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Seniorin aufgrund gesundheitlicher Probleme zunächst in der Bahnhofstraße von der Fahrbahn abkam und drei am Straßenrand geparkte PKW touchierte. Ein Audi, ein Mercedes und ein Mini wurden so beschädigt. Ohne anzuhalten soll die Frau dann weiter auf die K 1018 in Richtung Flacht gefahren sein, wo sie auf die Gegenspur abkam und dort mit einem Fiat, in dem ein 77 Jahre alter Fahrer und zwei 66- und 25-jährige Mitfahrerinnen saßen, sowie einem 20 Jahre alten Audi-Lenker zusammenprallte. Die 86 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford, der Fiat und der Audi des 20-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der Seniorin wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 70.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten war die K 1018 bis etwa 21.50 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell