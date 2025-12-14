PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Feuer auf Kinderspielplatz

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitagabend, den 13.12.2025, kam es zwischen 21:30 Uhr und 21:41 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Feuer auf einem Kinderspielplatz in Wachenheim an der Weinstraße.

Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr wurden die beiden Toilettenhäuschen, die sich in einem Holzverschlag befanden, mutwillig in Brand gesetzt.

Eine Zeugin gab an, gegen 21:41 Uhr eine verdächtige Person gesehen zu haben, die mit einer beigen Wintermütze und einer grünen Jacke bekleidet war.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Moos, PK
Telefon: 06322 - 9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 08:06

    POL-PDNW: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Dirmstein (ots) - Am 12.12.2025 im Zeitraum von 16:51 Uhr bis 17:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Balthasar-Neumann-Straße in 67246 Dirmstein ein. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen der Scheibe der Terassentür Zutritt zum Wohnhaus. Es wurde die EC-Karte sowie Silberschmuck im Wert von etwa 1.000 Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern im Bereich der ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 08:03

    POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Wattenheim (ots) - Am 11.12.2025 gegen 11:45 Uhr kam es in der Jakob-Ries-Straße in 67319 Wattenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Anwohnerin wurde durch einen lauten Knall auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Sie konnte einen weißen Audi Kombi sehen, welcher unmittelbar hinter dem, am Fahrbahnrand geparkten, Volvo der Geschädigten stand. Eine männliche Person sei aus dem Audi ausgestiegen, habe sich die Schäden ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 05:29

    POL-PDNW: Verfolgungsfahrt mit einem unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehenden Pkw

    Neustadt/Geinsheim/Freimersheim (ots) - Am späten Abend des 12.12.2025 gegen 21:20 Uhr nahm ein 30 jähriger Pkw-Fahrer einem Funkstreifenwagen in Neustadt/Geinsheim die Vorfahrt, so dass nur durch ein starkes Abbremsen ein Verkehrsunfall verhindert werden konnte. Als der Pkw dann einer Kontrolle unterzogen werden sollte, versuchte dieser sich der Kontrolle durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren