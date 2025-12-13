PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wattenheim (ots)

Am 11.12.2025 gegen 11:45 Uhr kam es in der Jakob-Ries-Straße in 67319 Wattenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Anwohnerin wurde durch einen lauten Knall auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Sie konnte einen weißen Audi Kombi sehen, welcher unmittelbar hinter dem, am Fahrbahnrand geparkten, Volvo der Geschädigten stand. Eine männliche Person sei aus dem Audi ausgestiegen, habe sich die Schäden betrachtet und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden an der Heckklappe in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Hofmeister, PK'in

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

