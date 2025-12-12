PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei sensibilisiert Passanten mit Sprühkreide-Aktion gegen Taschendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Fußgängerzone wurde gestern Nachmittag (11.12.2025) ein ungewöhnliches, aber aufmerksamkeitsstarkes Warnsignal gesetzt: Zwei Polizeibeamte brachten mit abwaschbarer Sprühkreide den Schriftzug "Achtung Taschendiebstahl" gut sichtbar auf dem Boden auf. Die Aktion soll Passanten dafür sensibilisieren, besonders in belebten Einkaufsbereichen auf ihre Wertsachen zu achten. "Gerade in der Vorweihnachtszeit nutzen Taschendiebe das dichte Gedränge aus", erklärt der beteiligte Polizist "Ein kurzer Hinweis auf dem Boden kann genau in dem Moment die Aufmerksamkeit schärfen, in dem es darauf ankommt."

Die Kreidemarkierung ist Teil einer präventiven Maßnahme, die zusätzlich durch Informationsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern begleitet wird. Die Sprühkreide wird nach kurzer Zeit verblassen und hinterlässt keine Rückstände.

Die Reaktionen aus der Bevölkerung fielen überwiegend positiv aus - viele Passanten zeigten sich dankbar für die kreative und direkte Warnung vor Taschendiebstählen.

Mit ein paar einfachen Tipps können Sie Ihre Wertsachen schützen und den Weihnachtsbummel unbeschwert genießen:

   - Wertsachen körpernah tragen: Nutzen Sie verschließbare 
     Innentaschen oder Gürteltaschen unter der Kleidung.
   - Weniger ist mehr: Begrenzen Sie Bargeld und Zahlungskarten auf 
     das Notwendige.
   - PIN schützen: Niemals aufschreiben oder weitergeben und die 
     Eingabe an Kassen oder Geldautomaten immer verdecken.
   - Wachsam bleiben: Besonders im Gedränge, bei Ablenkungen oder 
     Anrempeln durch Fremde.
   - Digitale Karten absichern: Smartphone und Smartwatch sollten 
     immer mit PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung geschützt 
     sein, damit niemand auf die gespeicherten Zahlungsmittel 
     zugreifen kann.

Mehr Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
PK Linnenfelser
Telefon: 06321/854-4257
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

