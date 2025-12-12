Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Böllerwürfe auf Pkw, BAB-Zubringer NW-Nord

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag (11.12.2025), kurz nach 20.00 Uhr, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass sich auf der Fußgängerbrücke zwischen den beiden Kreiseln des Autobahnzubringers NW-Nord (B 38/A 65) drei Jugendliche befinden, welche Feuerwerkskörper auf unter der Brücke hindurchfahrende Fahrzeuge werfen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifen konnten die Jugendlichen nicht mehr festgestellt werden. Reste der Feuerwerkskörper lagen auf der Straße.

Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße bittet um Zeugenhinweise zu den Jugendlichen unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de. Sollte an Fahrzeugen ein Schaden entstanden sein, werden Geschädigten gebeten, sich ebenfalls zu melden.

Es ist leider immer wieder festzustellen, dass insbesondere durch jugendliche Personen Gegenstände von Brücken auf durchfahrende Fahrzeuge geworfen werden. Es kam im letzten Monat zu drei gleichgelagerten Meldungen am Autobahnzubringer NW-Nord.

Die Polizei weist eindringlich auf die erheblichen Gefahren hin, die durch das Herabwerfen von Steinen oder anderen Gegenständen von Brücken auf Fahrzeuge entstehen. Derartige Handlungen können bereits durch einzelne Wurfgeschosse schwere Verkehrsunfälle verursachen. Neben erheblichen Sachschäden besteht ein akutes Risiko für lebensgefährliche Verletzungen oder tödliche Folgen für die Insassen der betroffenen Fahrzeuge. Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden und sich der potenziellen Tragweite solcher Taten bewusst zu sein. Jede Meldung kann dazu beitragen, gefährliche Situationen zu verhindern und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell