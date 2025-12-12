Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Einfamilienhaus eingebrochen

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, 11.12.25, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Freundchenstraße ein. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Haben Sie am Donnerstag etwas Verdächtiges in der Freundchenstraße beobach-tet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell