Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: In Einfamilienhaus eingebrochen
Grünstadt (ots)
Am Donnerstag, 11.12.25, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Freundchenstraße ein. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.
Haben Sie am Donnerstag etwas Verdächtiges in der Freundchenstraße beobach-tet?
Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.
