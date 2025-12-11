PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A6 bei Wattenheim

A6 bei Wattenheim (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025, ereignete sich auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim an der Anschlussstelle Wattenheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der unbekannte Fahrer vom Beschleunigungsstreifen auf die dreispurige Autobahn auf und wechselte anschließend zuerst auf den mittleren, danach auf den linken Fahrstreifen. Ein auf dem linken Fahrstreifen herannahendes Fahrzeug musste eine Vollbremsung durchführen und auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu verhindern. Auf dem mittleren Fahrstreifen kam es jedoch zur Kollision mit einem weiteren Fahrzeug. Beide Fahrzeuge kamen infolge des Zusammenstoßes von der Fahrbahn ab und kamen im angrenzenden Acker zum Stillstand. Beide beteiligten Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrbahn gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen der Verkehrsunfallflucht, sich unter den unten genannten Kontaktdaten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Newsaktuell:
Polizeiautobahnstation Ruchheim
Walter, PK
Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 14:56

    POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 34-Jähriger

    Grünstadt (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6176295 Die am 10.12.2025 als vermisst gemeldete 34-Jährige aus Grünstadt konnte wohlbehalten bei einer Bekannten in Nürnberg angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:26

    POL-PDNW: Einbruch in Solarpark - Diebstahl von Kupferkabel

    Haßloch (ots) - Im Zeitraum von Montagabend, 08.12.2025, 17 Uhr, bis Dienstagmorgen, 09.12.2025, 08 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Solarpark am Westrand von Haßloch. Dort wurden mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Der oder die Täter nutzten ein Kfz. zum Befahren des Geländes und zum Abtransport des Diebesgutes. Der Sachschaden beträgt nach erster Schätzung etwa 50.000 EUR. ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:11

    POL-PDNW: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 34-jähriger Frau

    Grünstadt (ots) - Seit Sonntag, den 07.12.2025, 13:00 Uhr, wird eine 34-jährige Frau aus Grünstadt vermisst. Sie wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Grünstadt gesehen. Gegenwärtig ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren