Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A6 bei Wattenheim

A6 bei Wattenheim (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025, ereignete sich auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim an der Anschlussstelle Wattenheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der unbekannte Fahrer vom Beschleunigungsstreifen auf die dreispurige Autobahn auf und wechselte anschließend zuerst auf den mittleren, danach auf den linken Fahrstreifen. Ein auf dem linken Fahrstreifen herannahendes Fahrzeug musste eine Vollbremsung durchführen und auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu verhindern. Auf dem mittleren Fahrstreifen kam es jedoch zur Kollision mit einem weiteren Fahrzeug. Beide Fahrzeuge kamen infolge des Zusammenstoßes von der Fahrbahn ab und kamen im angrenzenden Acker zum Stillstand. Beide beteiligten Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrbahn gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen der Verkehrsunfallflucht, sich unter den unten genannten Kontaktdaten zu melden.

