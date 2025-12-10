Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch in Solarpark - Diebstahl von Kupferkabel
Haßloch (ots)
Im Zeitraum von Montagabend, 08.12.2025, 17 Uhr, bis Dienstagmorgen, 09.12.2025, 08 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Solarpark am Westrand von Haßloch. Dort wurden mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Der oder die Täter nutzten ein Kfz. zum Befahren des Geländes und zum Abtransport des Diebesgutes. Der Sachschaden beträgt nach erster Schätzung etwa 50.000 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalinspektion Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.
