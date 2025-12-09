PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Traktor platzt Motor

Lambrecht (ots)

Möglicherweise aufgrund eines technischen Defektes geriet am Abend des 08.12.2025, gegen 22.30 h, ein Traktor in der Hauptstraße von Lambrecht/Pfalz in Brand. Der Führer des Traktors gab gegenüber einer Polizeistreife an, dass sich der Motor des landwirtschaftlichen Fahrzeuges nicht mehr abschalten lässt und dieser "immer höher dreht". Da der Traktor zu diesem Zeitpunkt bereits stark qualmte, wurde die Feuerwehr verständigt und die Hauptstraße zunächst voll gesperrt. Nach einigen Minuten zerbarst der Motor. Infolgedessen geriet eine erhebliche Menge Motoröl auf die Fahrbahn. Daher wurde eine Spezialfirma mit der Straßenreinigung beauftragt. Personen wurden nicht verletzt. Die Hauptstraße war für ca. drei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'In
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

