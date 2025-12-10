PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf - Radmuttern in Geinsheim gelöst

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein bisher unbekannter Täter löste in der Zeit vom 17.11. bis 21.11.2025 die Radmuttern eines Im Hägfeld geparkten PKW. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

