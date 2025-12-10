POL-PDNW: Zeugenaufruf - Radmuttern in Geinsheim gelöst

Weisenheim am Berg (ots) - Am 06.12.2025 im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 21:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wingertsberg in Weisenheim am Berg ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Gesamtschaden von ca. 7500 EUR entstanden sein. Die Täter drangen demnach durch Aufhebeln eines Fensters in das Objekt ein. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, setzen sich ...

