Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Zeugenaufruf - Radmuttern in Geinsheim gelöst
Neustadt/Weinstraße (ots)
Ein bisher unbekannter Täter löste in der Zeit vom 17.11. bis 21.11.2025 die Radmuttern eines Im Hägfeld geparkten PKW. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.
